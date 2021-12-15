«Известия»: ученые нашли связь наркомании с домашним насилием

Раннее начало употребления наркотиков связано с детскими переживаниями. Связь двух явлений подтвердило исследование, которое провели российские учеными. Оно проводилось на базе целого ряда реабилитационных центров. Об этом сообщила газета «Известия».

Исследование показало, что 92% реабилитантов имеют «неблагоприятный детский опыт», что является фактором риска для жизни человека.

«Кроме того, опрошенные указали на раннее начало употребления психоактивных веществ», — подчеркнула старший научный сотрудник НЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Гречаная.

Около 50% исследуемых пациентов сообщили, что начали употреблять психоактивные вещества до 14 лет. Исследование подтвердило, что на это влияет психотравматический опыт, приобретенный в детском и подростковом возрасте.

Благодаря специальному опроснику, исследователям удалось установить ряд факторов, подтолкнувших подростков к наркотикам. В их числе были физическое и сексуальное насилие, психическое расстройство одного из родителей, развод или потеря родителей, их наркомания, а также отбывание членами семьи наказания в колонии.

Также к детским травмам исследование отнесло лишение эмоциональной близости с родителями и недостаток базовых потребностей — в еде, одежде.

Кроме того, специалистам удалось установить, что в структуре реабилитантов достаточно высокий процент людей, имеющих сразу несколько психиатрических патологий. Наличие таких расстройств требует другого подхода как к самой реабилитации, так и к подготовке персонала центров.

В последнее время поменялся и сам рынок наркотиков, появилось большое количество синтетических препаратов, которые дают особое воздействие на мозг. Физически наркоман не сразу ощущает последствия, не понимает их.

В качестве одного из возможных вариантов реабилитации наркоманов специалисты предлагают привлечь опыт известного педагога начала XX века Антона Макаренко и его систему воздействия коллектива на человека. Одной из идей работы устройства таких центров ряд экспертов видят предоставление самоуправления реабилитантам и возложение ответственности за результаты реабилитации.

Ранее сообщалось, что бесплатную инъекцию героина можно будет легально сделать в центрах профилактики передозировки в Нью-Йорке. При помощи нововведения власти города собираются бороться со всплеском смертей из-за передозировки наркотиками. Также эксперты предполагают, что может снизиться и количество преступлений, на которые идут наркоманы в поисках новой дозы.