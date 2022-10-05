«Известия»: названы различия между вирусной и бактериальной инфекциями | 360°

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«Известия»: названы различия между вирусной и бактериальной инфекциями

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Вирусная и бактериальная инфекции имеют свою симптоматику и четко выраженные отличия. Об этом «Известиям» рассказал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

«У вирусной инфекции симптоматика иная: насморк, заложенность носа, чихание, боль и першение в горле, сухой, „лающий“ кашель; конъюнктивит, температура не поднимается выше 38 градусов (это значит, ваша иммунная система борется с инфекцией). Обычно при правильном лечении достаточно три-пять дней и вы „как огурчик“», — сообщил медик.

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Среди вирусных инфекций наиболее распространенным является грипп. При нем у человека поднимается высокая температура, появляется озноб и ломота в теле.

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Что касается бактериальной инфекции, то для нее характерно повышение в крови нейтрофилов и лейкоцитов, при этом лимфоциты будут снижены.

Бактериальная инфекция может проявляться второй волной заболевания, когда пациенту становится легче, но позднее симптоматика появляется снова.

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