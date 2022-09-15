«Извели холеру и полиомиелит». Глава Роспотребнадзора перечислила «инфекционные победы» России | 360°

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«Извели холеру и полиомиелит». Глава Роспотребнадзора перечислила «инфекционные победы» России

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в России сократилась в 104 раза за 25 лет

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Россия стала страной, свободной от полиомиелита, почти извела холеру и корь, а заболеваемость гриппом за 25 лет в ней сократилась в 104 раза. В интервью «Российской газете» глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какие инфекции удалось победить благодаря вакцинации.

«Заболеваемость гриппом за 25 лет сократилась в 104 раза, дифтерией — в семь тысяч раз, клещевым вирусным энцефалитом — в 3,3 раза. Практически полностью ликвидирована холера», — сказала она.

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Свободной от полиомиелита страной Россию признали 20 лет назад. Благодаря вакцине и антибактериальным препаратам последний случай сыпного тифа зарегистрировали в 1998 году. По словам Анны Поповой, это можно считать победой над инфекцией. Кроме того, в прошлом году зарегистрировали всего один случай заболевания корью, хотя в 1950-х годах ею болели сотни тысяч жителей ежегодно.

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Еще раньше, во времена СССР, врачи справились с распространением малярии и натуральной оспы.

Глава Роспотребнадзора также анонсировала выпуск первой отечественной вакцины от ротавирусной инфекции у детей. Специалисты занимаются ее разработкой.

Роспотребнадзор

Вакцинация

Анна Попова

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