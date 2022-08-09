Израильские эксперты предложили способы сбросить лишний вес без диет

Израильские эксперты журнала Walla! предложили худеющим избавиться от лишних килограммов без тренировок и диет. По их словам, всего семь привычек помогут надолго сохранить стройность фигуры.

Сперва они порекомендовали спрятать в доме главных вредителей фигуры — это сладкое, мучное и фастфуд. Вместо вредных продуктов эксперты предложили положить на видное место фрукты, орехи и спортивные батончики, написало РИА ФАН.

Далее ученые предложили заменить все тарелки в доме на маленькие, либо на красные. По их словам, именно этот цвет ассоциируется у человека с сигналом «стоп».

Чтобы было проще избавляться от лишнего веса, стоит подальше убрать гаджеты во время приема пищи, а также научиться пережевывать еду медленно.

Ученые предупреждают, что неконтролируемое обжорство может напасть из-за нарушения режима сна. В связи с этим они советуют давать своему организму полноценно отдыхать.