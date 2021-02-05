«Изнашивается желудок»: диетолог Дюваль рассказала о вреде кофе по утрам

Как пояснила специалист, если человек просыпается уже уставшим, то кофе на завтрак нанесет удар по иммунитету и плохо отразится на работе нервной системы.

«Кофе — это очень сильный закислитель, поэтому его нельзя потреблять при заболеваниях ЖКТ. При постоянном употреблении кофе снижается выработка соляной кислоты и изнашивается желудок», — отметила Дюваль.

Она подчеркнула, что кофе нельзя пить при дефиците кальция, магния и цинка. Помимо прочего, этот напиток следует убрать из рациона тем, кто старше 45 лет.