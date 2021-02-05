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    05 февраля 2021, 17:16

    «Изнашивается желудок»: диетолог Дюваль рассказала о вреде кофе по утрам

    Полина Петрова

    Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с ИА Nаtiоn Nеws рассказала, чем опасно для организма употребление кофе по утрам. По ее словам, не нужно пытаться взбодриться при помощи этого напитка.
    «Изнашивается желудок»: диетолог Дюваль рассказала о вреде кофе по утрам

    Как пояснила специалист, если человек просыпается уже уставшим, то кофе на завтрак нанесет удар по иммунитету и плохо отразится на работе нервной системы.

    «Кофе — это очень сильный закислитель, поэтому его нельзя потреблять при заболеваниях ЖКТ. При постоянном употреблении кофе снижается выработка соляной кислоты и изнашивается желудок», — отметила Дюваль.

    Она подчеркнула, что кофе нельзя пить при дефиците кальция, магния и цинка. Помимо прочего, этот напиток следует убрать из рациона тем, кто старше 45 лет.