«Изнашивается желудок»: диетолог Дюваль рассказала о вреде кофе по утрам
Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с ИА Nаtiоn Nеws рассказала, чем опасно для организма употребление кофе по утрам. По ее словам, не нужно пытаться взбодриться при помощи этого напитка.
Как пояснила специалист, если человек просыпается уже уставшим, то кофе на завтрак нанесет удар по иммунитету и плохо отразится на работе нервной системы.
«Кофе — это очень сильный закислитель, поэтому его нельзя потреблять при заболеваниях ЖКТ. При постоянном употреблении кофе снижается выработка соляной кислоты и изнашивается желудок», — отметила Дюваль.
Она подчеркнула, что кофе нельзя пить при дефиците кальция, магния и цинка. Помимо прочего, этот напиток следует убрать из рациона тем, кто старше 45 лет.