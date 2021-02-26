facebook_pixel
    26 февраля 2021, 05:26

    Офтальмолог рассказала, как можно изменить цвет глаз

    Кирилл Фролов

    Цвет глаз зависит от распределения пигмента меланина в слоях радужной оболочки. Чем его больше, тем глаза темнее, а цвет более насыщенный. При желании поэкспериментировать, можно купить цветные линзы. Операции в этом случае делать точно не стоит, считает доцент кафедры глазных болезней Центра им. Н. И. Пирогова Ирина Лещенко.

    Офтальмолог рассказала, как можно изменить цвет глаз

    По ее словам, осветлить пигмент радужки удается с помощью лазерной коррекции, а сделать темнее — с помощью инъекции красящего вещества. Однако «это не операция, а вредительство», рассказала офтальмолог радио Sputnik.

    «Если вводимое вещество токсичное, может наступить атрофия зрительного нерва и все что угодно», — пояснила врач.

    Тем, кто хочет поменять цвет глаз, она посоветовала носить цветные контактные линзы. «Это намного более безопасно, чем операции», — отметила Лещенко.

    Также врач рассказала, что с возрастом цвет радужной оболочки может меняться — глаза становятся более блеклыми, особенно это заметно у людей со светлой радужкой.

    При ярком свете специалист советует носить солнцезащитные очки, независимо от того, какого цвета у человека глаза.