Офтальмолог рассказала, как можно изменить цвет глаз

Цвет глаз зависит от распределения пигмента меланина в слоях радужной оболочки. Чем его больше, тем глаза темнее, а цвет более насыщенный. При желании поэкспериментировать, можно купить цветные линзы. Операции в этом случае делать точно не стоит, считает доцент кафедры глазных болезней Центра им. Н. И. Пирогова Ирина Лещенко.

По ее словам, осветлить пигмент радужки удается с помощью лазерной коррекции, а сделать темнее — с помощью инъекции красящего вещества. Однако «это не операция, а вредительство», рассказала офтальмолог радио Sputnik.

«Если вводимое вещество токсичное, может наступить атрофия зрительного нерва и все что угодно», — пояснила врач.

Тем, кто хочет поменять цвет глаз, она посоветовала носить цветные контактные линзы. «Это намного более безопасно, чем операции», — отметила Лещенко.

Также врач рассказала, что с возрастом цвет радужной оболочки может меняться — глаза становятся более блеклыми, особенно это заметно у людей со светлой радужкой.

При ярком свете специалист советует носить солнцезащитные очки, независимо от того, какого цвета у человека глаза.