Изменения сроков ПЦР-тестов сочли преждевременными в Центре Гамалеи

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал «360» сокращение сроков действия ПЦР-тестов с трех до двух дней.

«Это может быть связано со штаммом „омикрон“. Есть предположение, что его инкубационный период меньше, чем у „изначального“ COVID-19, но это не установлено окончательно», — сказал Альтштейн.

По его мнению, данная мера является не вполне оправданной.

О переменах с ПЦР-тестами в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснил, что новые правила начнут действовать с 20 декабря. Собянин отметил, что соответствующие изменения ввели федеральные власти, изменив документ о QR-кодах. Теперь срок действия QR-кодов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов сократится с трех до двух дней.

Для прошедших вакцинацию или ревакцинацию срок действия QR-кода тем временем остался прежним. Он составляет один год. А электронные пропуска переболевших москвичей продлят с шести до 12 месяцев автоматически.