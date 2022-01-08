Пациенты с «омикроном» редко жалуются на изменение вкуса или запаха. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«В случаях заражения вариантом „омикрон“ характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко», — процитировало доктора медицинских наук РИА «Новости».

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что российские врачи зафиксировали 103 случая заражения «омикроном». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в России уже есть не только «завозные» случаи инфицирования. Подхватывать новый штамм начали и те, кто не выезжал за пределы страны.

Ранее врач-вирусолог Владислав Жемчугов исключил вероятность роста заболеваемости ковидом после праздников. Он подчеркнул, что сейчас заражаются непривитые люди и те, кто уже давно переболел ковидом. Также медик высказал мнение, что пандемия коронавируса закончится в течение этого года.