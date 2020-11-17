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    17 ноября 2020, 03:19

    Изменение правил выписки пациентов с COVID-19 связали с точностью тестов

    Кирилл Фролов

    Роспотребнадзор изменил правила выписки пациентов с коронавирусом — теперь для этого нужен лишь один отрицательный тест на COVID-19 вместо двух подряд. Также можно выписывать домой больных, чье состояние улучшилось.
    Изменение правил выписки пациентов с COVID-19 связали с точностью тестов

    Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что снижение числа отрицательных тестов стало возможным благодаря улучшению тест-систем.

    «Конечно, не менее важным является методика забора теста, но она делается профессионалами», — заявил Горелов «Коммерсанту», добавив, что риск неправильного результата в данном случае минимален.

    По словам эпидемиолога, как и весной, главное — это выявить и изолировать заболевших, чтобы «прервать эпидемиологическую передачу». При этом, если в начале пандемии стояла задача выявлять прежде всего тех, у кого заболевание ярко выражено, то сейчас это «выявление любых форм, которые являются источником инфекции».

    Также Роспортебнадзор обязал делать тест на коронавирус в течение двух суток с момента взятия проб для «более раннего выявления источника инфекции».