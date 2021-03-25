Как питаться весной, чтобы избежать авитаминоза, рассказала врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская. Об этом сообщило ИА Nation News.

Чтобы предупредить нехватку витаминов весной, нужно задуматься о питании. В этот сезон оно обязательно должно включать весь спектр необходимых питательных веществ: витамины, минералы, углеводы, клетчатку, жиры и белки. Во время холодной весны нужно отказаться от постоянного употребления сахаросодержащих напитков, фастфуда, чипсов, кондитерских изделий.

При этом в рацион важно включить бурый рис, цельнозерновые макароны, морепродукты, нежирное мясо и рыбу, овощи, фрукты, орехи, нерафинированные масла, кисломолочные продукты. По возможности каждый день стоит есть зелень.

Восполнить дефицит B9 помогут зеленые листовые овощи, бобовые и печень. При нехватке B12 рекомендуется нежирное мясо, рыба, яйца, геркулес и молоко. Витамин C содержится в квашеной капусте, помидорах, брокколи, цитрусовых, красном перце. Витамин А найдется в сливочном масле, желтках, желто-красных и темно-зеленых овощах. Источники витамина Е — орехи, семена, цельнозерновой хлеб, а витамина Д — жир рыб северных морей.

Веганам и вегетарианцам, а также постящимся весной необходимо принимать поливитамины, которые прописывает врач.