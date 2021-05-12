Малышева рассказала, как дачникам избежать проблем со здоровьем

Многие дачники проводят целые дни на огороде. Физическая работа может привести к проблемам с поясницей, сосудами и сердцем. Чтобы сохранить свое здоровье, стоит пройти всего три теста. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Если на даче заболела спина, то Малышева посоветовала сделать тест Ласега. Для этого потребуется лечь, согнуть одну ногу в колене, а затем упереться ладонью в колено и распрямить ее на весу. Появление боли в ягодице, задней поверхности бедра и голени говорит о разрушении межпозвоночных дисков. В этом случае на поясницу нужно наклеить перцовый пластырь и принять обезболивающие таблетки.

«Перцовый пластырь наклеивается прямо на место боли. Пластыри с капсаицином вошли в международный стандарт лечения боли в пояснице, поэтому имейте их на даче», — пояснила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Второй тест поможет проверить состояние сосудов. Нужно просто подняться на второй этаж и посмотреть, появилась ли одышка. В случае возникновения боли или затруднении дыхания стоит обратиться к врачу, чтобы пройти коронарографию и проверить сосуды.

Еще Малышева порекомендовала измерить объем икр, чтобы исключить развитие тромбоза. Если тромб оторвется и попадет в мозг, то произойдет инсульт.

«Дома нужно посмотреть на две ноги, иногда видно, что одна нога изменила цвет. стала больше в объеме. Можно померить сантиметром или прямо руками, какая нога больше. Но второе — нужно сделать УЗИ», — рассказала ведущая.

Малышева призвала не забывать о своем здоровье и периодически делать перечисленные тесты.