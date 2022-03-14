Врач-нефролог Козина рассказала, как избежать проблем с почками

Болезни почек являются довольно распространенной проблемой. По статистике, в операции на эти органы ежегодно нуждаются 11 тысяч русских. Врач-нефролог клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина рассказала, как предотвратить данную проблему. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Болезни почек очень распространены. Симптомы поражения почек отмечаются у каждого десятого жителя планеты. Однако, не все люди, у которых хроническая болезнь почек (ХБП), знают о том, что у них есть какие-либо почечные нарушения», — подчеркнула медик.

По словам специалиста, чтобы избежать заболевания, необходимо избегать переохлаждений. Также Козина подчеркнула, что не стоит употреблять слишком большое количество соли. Нормой является от семи до десяти граммов этого вещества. А если вы страдаете от гипертонии, то это количество и того меньше — всего два грамма в сутки.

Также крайне важно выпивать около 1,8 литра воды в сутки и поддерживать вес в норме.