Врач назвал способ избежать похмелья

Избежать похмелья можно лишь в одном случае — если не превысить индивидуальную дозу алкоголя, которую организм может переработать. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал специалист по заболеваниям печени, профессор Сеченовского университета Алексей Буеверов.

«Избежать похмелья можно лишь в случае, если вы не превысите свою индивидуальную дозу», — сказал доктор.

Также он посоветовал хорошо закусывать, чтобы страданий на следующий день было меньше.

По словам профессора, следует избегать дешевых вин в коробках и плохо перегнанного самогона.

«А вообще, если вы стали выпивать без похмельных последствий — это плохо, возможно, у вас развивается первая стадия алкоголизма», — предупредил собеседник.

Ранее нарколог Дмитрий Кубарев рассказал об опасности для здоровья алкогольных коктейлей, продаваемых в магазине. В их состав входит большое количество синтетических красителей и вкусовых добавок, разбавленных готовым алкоголем.

Также, по словам нарколога, нет пользы и в заводском пиве, поскольку оно производится из концентрата, разбавленного спиртом.