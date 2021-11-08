Назван способ избежать деменции

Специалисты благотворительной научной организации «Общество Альцгеймера» пришли к выводу, что спиртные напитки способствуют развитию деменции. Они не дают усваиваться витамину В1, который поддерживает мозг в тонусе.

Об этом сообщила британская газета Daily Express.

«Если у больного проявляются первые признаки легкого когнитивного расстройства, но он продолжает злоупотреблять, то может развиться синдром Вернике — Корсакова», — уточнили врачи.

Если началось серьезное разрушение мозга, то больной начнет терять память. Появившиеся пробелы он начнет заполнять тем, чего не было. Причем болезнь Альцгеймера поражает и молодых людей. «Алкогольная» деменция может привести к тому, что возникнут проблемы с принятием решений и концентрацией внимания.

Врачи предложили есть продукты богатые витамином В1. Это семена подсолнечника, рыба, зеленый горошек, чечевица и фасоль.

Психолог Владимир Крупин объяснил, что при деменции разрушается краткосрочная память. Болезнь становится испытанием и для родственников больного. Им трудно понять и принять тот факт, что личность близкого человека разрушается.