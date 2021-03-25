Женщинам предложили не избавляться от жира

Американские ученые предположили, что женщинам стоит заботиться о поддержании или увеличении мышечной массы. Потеря жира их волновать не должна.

Исследование провели специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, собрав данные более чем о 5,6 тысячи женщин и 5,8 тысячи мужчин старше 20 лет. Его результаты опубликовал Журнал Американской кардиологической ассоциации.

Ученые определили, что высокий уровень жира у представителей обоих полов связан с более высоким уровнем смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Показатель мышечной массы они сначала не учли.

Сопоставив факторы, которые оказывают влияние на смертность от сердечно-сосудистых недугов, исследователи изменили мнение насчет соотношения телесного жира и риском смерти от таких болезней у женщин.

У тех из них, кто обладал высоким содержанием жира и высокой мышечной массой, вероятность смерти от заболеваний сосудов и сердца оказался на 42% ниже, в отличие от обладательниц низкой мышечной массы и низкого содержания жира в организме.

По мнению специалистов, медики должны сместить акценты при советах женщинам: упоминать об увеличении мышечной массы за счет физических нагрузок и рекомендовать отказаться от потери веса.

Однако нельзя забывать, что из-за избыточной массы тела растет риск диабета и гипертонии. Они, в свою очередь, повышают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.