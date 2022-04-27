В современном мире существует несколько нестандартных методов лечения храпа. Об этом «Газете.ru» рассказал стоматолог-ортопед Григорий Кулясов. По его словам, храп можно вылечить с помощью исправления положения челюсти.

Пациенту с такой проблемой устанавливают нижнечелюстные протрузионные шины, которые удержат дыхательные пути открытыми благодаря выдвижению нижней челюсти и языка.

«Нижнечелюстные протрузионные шины изготавливаются индивидуально под каждого пациента. Стоматолог делает силиконовые слепки верхней и нижней челюсти, регистрирует прикус, чтобы четко показать, насколько должна быть выдвинута нижняя челюсть, чтобы не происходило спадение верхних дыхательных путей» — объяснил специалист.

По словам сомнолога Максима Новикова, решить проблему храпа можно благодаря специальной контурной подушке с утолщением под шеей. В том случае, если она не помогает, он советует обращаться к профильным врачам.

«Диагностика осуществляется с помощью полисомнографии — метода длительной регистрации различных физиологических функций организма во время сна, который позволяет поставить точный диагноз заболевания и оценить его тяжесть, от чего в значительной степени зависит тактика лечения», — резюмировал сомнолог.