Апельсиновый сок призвали исключить из утреннего рациона

Апельсиновый сок — неподходящий напиток для завтрака. Диетолог Зухра Павлова рассказала, почему его стоит исключить из утреннего меню. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

Медик пояснила, что любые соки содержат в себе фруктозу в избытке. Это вещество является сахаром, который провоцирует набор лишнего веса, а также вызывает приступ голода.

Кроме того, врач посоветовала быть аккуратнее с орехами. На завтрак не стоит съедать более трех штук.

Павлова пояснила, что утренний прием пищи должен состоять из белков, жиров и углеводов. Таким образом питание будет более сбалансированным.