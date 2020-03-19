Из подручных средств. Названа альтернатива медицинским маскам

В период эпидемии вирусных инфекций важно соблюдать гигиену, мыть руки и не трогать лицо. Лишним не будет ношение маски, правда, ее может не оказаться под рукой. Врач-иммунолог перечислил способы, как защититься от заразы в таком случае.

Как рассказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов радио Sputnik, сама маска должна быть четырехслойной. Ее можно сделать из марли или бинта, такой хватит на два часа. Этим способом пользуются в военно-полевых условиях. На крайний случай отгородиться от кашляющих и чихающих людей поможет шарф.

Некоторые считают, что будут более защищенными от вирусов, если пропитают маски эфирными маслами или прополисом. На самом деле здесь важнее механический барьер. Тем более у кого-то может быть аллергия на эти вещества.

Маска защищает наши легкие, но глаза тоже нужно беречь от инфекции, ведь это слизистая. Врач советует надевать очки без диоптрий или специальные медицинские. А вот солнечные хоть и могут в каком-то смысле защитить, но глаза закрывают не полностью.

В мире бушует пандемия коронавируса 2019-nCoV. Число зараженных перевалило за 200 тысяч, погибших — почти девять тысяч. Организаторы отменяют крупнейшие спортивные соревнования, не будет в этом году Евровидения. Россия идет на беспрецедентные меры, чтобы сдержать распространение вируса. Главное о пандемии к сегодняшнему дню читайте в материале «360».