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    10 сентября 2020, 02:31

    Россия соберет данные о врачах из «красной зоны»

    Кирилл Фролов

    В России создадут информационно-аналитическую систему «Зона-20» для сбора данных о врачах, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом. Заказчиком выступило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). На базу данных потратят четыре миллиона рублей, сказано на портале госзакупок.
    Россия соберет данные о врачах из «красной зоны»

    Подрядчик должен создать информационную систему к середине декабря 2020 года. В ней будут данные сотрудников, которые работают в «красной зоне»: возраст, наличие хронических заболеваний, вредные привычки, функциональные обязанности на работе и другая информация.

    Цель создания системы — проанализировать факторы, влияющие на работу врачей и медсестер, и разработать рекомендации, подобные тем, которые действуют на вредных производствах, заявили «Известиям» в ФМБА.

    Аналитическая система будет отслеживать режим труда и отдыха сотрудников, качество дезинфекции помещений, наличие у медиков средств индивидуальной защиты.

    «Все это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала. Смысл данной работы заключается в минимизации рисков для медицинского персонала, работающего в „красной зоне“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Новости SMI.FM