Россия соберет данные о врачах из «красной зоны»

Подрядчик должен создать информационную систему к середине декабря 2020 года. В ней будут данные сотрудников, которые работают в «красной зоне»: возраст, наличие хронических заболеваний, вредные привычки, функциональные обязанности на работе и другая информация.

Цель создания системы — проанализировать факторы, влияющие на работу врачей и медсестер, и разработать рекомендации, подобные тем, которые действуют на вредных производствах, заявили «Известиям» в ФМБА.

Аналитическая система будет отслеживать режим труда и отдыха сотрудников, качество дезинфекции помещений, наличие у медиков средств индивидуальной защиты.

«Все это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала. Смысл данной работы заключается в минимизации рисков для медицинского персонала, работающего в „красной зоне“», — сообщили в пресс-службе ведомства.