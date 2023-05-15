Здоровье 15 мая 2023, 12:33 Итоги работы онкостационаров за первый квартал 2023 года подвели в Москве Заммэра Москвы Ракова: онкобольница № 1 стала самым популярным стационаром в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные власти опубликовали обновленный рейтинг якорных онкологических стационаров. Первое место заняла Городская клиническая онкологическая больница № 1. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя Сергея Собянина по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«У этого учреждения хорошие медицинские показатели. Также его высоко оценили и пациенты», — сообщила она.

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По словам Раковой, рейтинг стационаров обновляют постоянно. Он помогает медицинским учреждениям постоянно анализировать свою работу и при необходимости корректировать ее. Высокая конкуренция помогает развитию здравоохранения в столице в целом.

Объективная оценка складывается из нескольких факторов — того, насколько пациент информирован о результатах своих исследований, консилиумов, плане лечения и возможных осложнениях. А также на основе соблюдения алгоритма действий со стороны специалистов.

Ранее Минздрав предложил повысить медсестер до врачей. Эта мера, по их словам, должна повысить не только производительность специалистов, но и доступность врачебной помощи, причем без потери качества.