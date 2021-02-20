Итоги первого месяца вакцинации от коронавируса подвели в России

Прошел месяц с начала массовой вакцинации от коронавируса в России. Препараты поставили поступили во все регионы страны. Данные о количестве привитых со ссылкой на данные местных властей привел ТАСС.

В Москве первую дозу вакцины получили почти 600 тысяч человек. Это 4,7% от всего населения российской столицы и меньше, чем общее число инфицированных с начала пандемии. По данным оперативного штаба, количество зараженных составило 964,6 тысячи жителей.

В Московской области прививки сделали 220 тысяч человек, это больше, чем зафиксированное число зараженных. По данным на пятницу, 19 января, всего в регионе 208,2 тысячи инфицированных, из которых выздоровели 170 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге число жителей, которые получили хотя бы первую дозу препарата составило 187 тысяч. Это 3,5% от всех горожан.

В Татарстане количество привитых за одну неделю выросло с 35 до 65 тысяч человек, в Самарской области количество вакцинированных выросло до 84,3 тысяч жителей. Рост количество привитых граждан в 1,5 и 1,35 раза зафиксировали в Башкирии и Оренбуржье.

В Ленинградской области первый этап прививочной кампании прошли 25,8 тысяч жителей. По 20 тысяч прививок сделали в Калининградской и Архангельской областях. В Ненецком автономном округе провакцинировали 1,6 тысяч жителей.

Лидером по количеству привитых жителей в Сибири стала Кемеровская область. Инъекции там получили 50 тысяч человек. Но в пересчете на количество населения охват выше в Туве и Горном Алтае, где первый укол сделали более 2% населения. С начала пандемии в этих регионах заразились 4,7% и 7,3% от общего числа жителей соответственно.

На Дальнем Востоке первую дозу препарата получили более 200 тысяч человек. На Чукотке привились две тысячи жителей или 4% всего населения округа. Это в два раза больше, чем количество зараженных.