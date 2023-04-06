Здоровье 06 апреля 2023, 17:21 Итальянские ученые выяснили, что употребление жирной рыбы повышает шансы женщин забеременеть

Читать 360tv в

Итальянские ученые провели исследование и выяснили, что употребление продуктов с содержанием жирных кислот омега-3 повышает шансы женщины забеременеть естественным путем. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Омегой-3 богаты растительные масла, рыба, семена и орехи. Также благоприятному протеканию беременности способствует питание, в котором углеводы составляют менее 45% от общей калорийности.

Реклама

Отмечается, что высокие показатели наступления беременности наблюдались при регулярном употреблении цельнозерновых продуктов.