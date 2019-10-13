Итальянские диетологи рассказали о продуктах для вечной молодости

Лига любителей вредной еды появилась в Instagram Подробнее

Италия является одной из лидирующих стран мира по продолжительности жизни населения. Мужчины здесь доживают до 81 года, женщины — до 85 лет (в среднем). Оказалось, что чувствовать себя молодыми и быть весьма активными им помогает еда высокого качества.

Итальянцы едят богатые белками продукты. В их ежедневном рационе блюда с большим содержанием антиоксидантов, фолиевой кислоты, витаминов A и C. Исследователи подчеркнули, что жители Аппенин не любят сладкие газированные напитки. Употребляющих алкоголь и курильщиков среди них совсем не много. В основе меню блюда, которые приготовлены из местных продуктов.

Эксперты заверили: сохранить молодость можно, если ввести в рацион как минимум 1,1 грамма белка на каждый килограмм веса. Это позволит сохранить мышечную массу и добавить активности. В меню обязательно должны быть молочные продукты, а также салат и зелень, которые богаты фолиевой кислотой.

Завтрак, по мнению итальянских диетологов, должен быть обязательным. Утро желательно начинать с маленькой горсти орехов и фреша из красного грейпфрута. Такой завтрак обеспечить большую дозу витамина C, насытит организм полиненасыщенной жирной кислотой омега-3, а также кальцием и минеральными солями.