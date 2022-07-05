Италия повторила февральский рекорд по количеству зараженных коронавирусом

Италия переживает новый всплеск заражения коронавирусом. Количество инфицированных составило 132 274 человека. Это самый высокий показатель с 1 февраля 2022 года. Также резко выросло число летальных исходов: с 59 до 94 за сутки. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Резкий рост заражения за сутки зафиксировали в Ломбардии (с 3249 до 19 037), Пьемонте (с 1903 до 7449) и Венето (с 998 до 12 206).

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца отметил, что, несмотря на резкое увеличение числа зараженных, поводов для паники нет.

«У нас есть моноклональная и противовирусная терапия. 90% населения получило две порции вакцины. Мы можем спокойно смотреть в будущее, но коронавирус никуда не ушел. Поэтому я призываю всех пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями носить маски», — заявил министр.

Сперанца добавил, что осенью в стране пройдет очередная кампания по вакцинации от коронавируса, чтобы повысить общий иммунитет среди жителей страны перед зимним периодом.