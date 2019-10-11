Истринские врачи спасли жизнь пациенту с редким заболеванием

Врачи в Истре спасли жизнь пациенту с редчайшим заболеванием — инфарктом селезенки. Из-за сложностей диагностирования и нетипичных симптомов мужчина пролежал в больнице несколько дней, прежде чем удалось установить верный диагноз. Несмотря на все сложности, операция прошла успешно. Пациент пошел на поправку, его уже навещают родственники, а сегодня стало известно, что он совсем скоро отправится домой.

Источник фото: телеканал «360»

Еще несколько дней назад его жизнь висела на волоске. Из дома Александра с сильными болями увезли на скорой, госпитализировали в Истринскую больницу. Родным он об этом не говорил, не хотел волновать. Если бы врачи вовремя не поставили диагноз, все могло закончиться трагично. Инфаркт селезенки — явление редкое, и трудно диагностируется.

Источник фото: телеканал «360»

«Отматывая назад историю заболевания, выясняется, что месяц назад, месяц до поступления, возникла внезапная боль вверху живота — не придал значения. В дальнейшем появилась лихорадка, до 38-39, на фоне которой неоднократно случались гипертонические кризы, с одним из них пациент и поступил», — рассказал врач-хирург ГБУЗ МО «ИРКБ» Виталий Веселов.

Источник фото: телеканал «360»

Антибиотики не помогли. Лихорадка усиливалась. Анализ крови — высокий лейкоцитоз. Мужчина 4 дня пролежал в кардиологии, прежде чем смогли установить диагноз. Компьютерная томография дала точную картину. С врачом Александру повезло. Потомственный хирург, он спасает жизни ежедневно. Операция прошла успешно, она длилась всего полтора часа.

Источник фото: телеканал «360»

За последние пять лет — это только второй случай в Истринской больнице. По области подобных историй единицы. Александр уже завтра сможет поехать домой, к детям и внукам.