Историческое снижение заболеваемости гриппом случилось под влиянием пандемии

Завершающийся эпидемический сезон стал уникальным, так как впервые за всю историю наблюдений он прошел почти без случаев заражения вирусом гриппа. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

Она отметила, что если в ближайшие две недели никакого роста заражения гриппом не произойдет, то этот эпидемический сезон станет уникальным.

«В этом сезоне нам осталось две недели до апреля. Если в них ничего не поменяется, то мы не ожидаем, что в этом эпидемическом сезоне мы еще увидим циркуляцию вируса», — подчеркнула Даниленко.

О причинах такого явления она сказать затруднилась, но отметила, что здесь не обошлось без влияния коронавируса, который вытеснил возбудителя гриппа.

Специалист подчеркнула, что вирус гриппа никуда не исчез. Он продолжает циркулировать. Когда ситуация с COVID-19 стабилизируется, он снова займет свое место в привычной нише.

Даниленко отметила, что перед началом следующего эпидемического сезона лучше пройти два этапа вакцинации: от коронавируса и от гриппа. Только так можно рассчитывать, на то, чтобы спокойно пережить будущую зиму.