Россиянам назвали опасные для здоровья скрытые источники сахара

Сложно переоценить последствия повышенного потребления сахара для здоровья, считает диетолог Светлана Зеленцова. По ее словам, важно понимать, что добавленные сахара — это целая группа веществ. И все они в рационе нежелательны.

«Общеизвестно, что высокое потребление сахара сопряжено с повышенной калорийностью рациона, а значит и с избыточной массой тела», — отметила диетолог в беседе с РИА «Новости».

Постоянное поступление сахара в больших дозах делает клетки нечувствительными к нему, развивается инсулинорезистентность. Это влечет за собой диабет второго типа, а также повышает риски некоторых видов рака и болезни Альцгеймера.

Кроме того, усиливается процесс гликации белков при избыточном потреблении сахара.

Молекулы сахаров, как объяснила Зеленцова, «налипают» на белковые и тем самым нарушают из структуру и функции. Так, в частности, нарушается функция коллагена. Это приводит к ускоренному старению кожи. Кроме того, как отметила специалист, избыток сахаров — в первую очередь фруктозы — негативно влияет на печень.

Важно обращать внимание и на скрытые источники сахара: хлеб, полуфабрикаты, промышленные соусы, творог и йогурты, мюсли, каши быстрого приготовления, сухие завтраки, соки и нектары, консервированные фрукты и овощи, а также алкогольные и прохладительные напитки.

На этикетке в таких продуктах сахар часто будет называться иначе (инвертный сироп, глюкоза, нектар агавы, гидролизированный крахмал, концентраты фруктового сока, кокосовый сахар, сгущенный сок тростника и т.д.).

Канцерогенные и обезжиренные продукты, а также переедание приводят к старению организма и сокращению жизни. Самой полезной для человека является средиземноморская диета. Лишний вес влияет на суставы человека, сосудистое русло увеличивается в размерах, что негативно сказывается на сердце и так далее. При этом вредит и чрезмерная худоба.