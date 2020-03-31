Источник: четверо москвичей с коронавирусом сбежали из одной квартиры

Московская полиция разыскивает четырех человек из одной квартиры в районе Ростокино. Все они заражены коронавирусом, но оставаться на домашнем карантине не захотели, сообщил источник «360». Когда их навестил врач, выяснилось, что семья покинула квартиру.

По словам собеседника «360», обеспокоенный медик вызвал на место сотрудников полиции. Когда стражи порядка прибыли на место, выяснилось, в этом же доме проживает еще одна женщина с коронавирусной инфекцией, которой требуется госпитализация. Но и ее дома не оказалось

Режим самоизоляции начал действовать в Москве с минувшего понедельника для всех граждан. При этом тем, чьи тесты показали наличие коронавируса в организме, карантин обязателен. Сегодня Госдума в третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за нарушение эпидемиологического режима.

Если кто-то из сбежавших из карантина носителей коронавируса заразит несколько человек, то ему грозит штраф до одного миллиона рублей или срок до трех лет. Если кто-то из зараженных умрет, то штраф увеличится до двух миллионов, а срок до пяти лет. То есть поездка на шашлыки может обернуться уголовкой.