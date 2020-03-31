Источник: четверо москвичей с коронавирусом сбежали из одной квартиры
По словам собеседника «360», обеспокоенный медик вызвал на место сотрудников полиции. Когда стражи порядка прибыли на место, выяснилось, в этом же доме проживает еще одна женщина с коронавирусной инфекцией, которой требуется госпитализация. Но и ее дома не оказалось
Режим самоизоляции начал действовать в Москве с минувшего понедельника для всех граждан. При этом тем, чьи тесты показали наличие коронавируса в организме, карантин обязателен. Сегодня Госдума в третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за нарушение эпидемиологического режима.
Если кто-то из сбежавших из карантина носителей коронавируса заразит несколько человек, то ему грозит штраф до одного миллиона рублей или срок до трех лет. Если кто-то из зараженных умрет, то штраф увеличится до двух миллионов, а срок до пяти лет. То есть поездка на шашлыки может обернуться уголовкой.