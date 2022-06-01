Исследованиями при подозрении на оспу обезьян займутся 20 организаций в России

Исследования биологического материала от людей с симптомами, которые похожи на оспу обезьян, будут проводить в России 20 организаций Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян», — сказано в сообщении Роспотребнадзора, которое процитировало РИА «Новости».

Также государственный научный центр «Вектор» заявил о выполнении поручения главы ведомства Анны Поповой по оперативному обеспечению производства тест-систем, которые необходимы для фиксации возможных случаев заражения оспой обезьян в РФ. Тесты уже готовы для отправки в регионы страны.

По последним данным, в России нет случаев заражения оспой обезьян, приняты все меры, чтобы не допустить завоз инфекции в страну. Тем временем в Европе случаи заражения вирусом уже есть. Например, в Великобритании за прошлые сутки был инфицирован еще 71 человек, общее число случаев превысило 170.