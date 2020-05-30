Исследования влияния вакцины от COVID-19 на детей начнутся в 2021 году

Он отметил, что окончательно вопрос о вакцинации детей решат после положительных результатов клинических исследований.

«После получения положительных результатов и регистрации вакцины, в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть включать детское население, так и по различным другим показателям», — заявил он.

Если клинически все пойдет хорошо и не будет никаких изменений, то исследование влияния вакцины на детские организмы начнется в начале 2021 года.

В «Векторе» уже рассказали о вакцине от коронавируса, которую можно просто закапывать в нос. Там отметили, что работа идет над разными препаратами, которые отличаются в том числе и по способу введения. В ходе доклинических исследований специалисты выясняют эффективность и безвредность вакцин.