Вакцинированные препаратом Pfizer рискуют получить воспаление сердца в три раза больше, чем те, кто не делал прививку. Об этом сказано в исследовании, результаты которого привели в журнале Annals of Internal Medicine. Издание процитировало РИА «Новости».

О том, что западная вакцина может пагубно сказаться на сердце, стало известно еще в июне 2021 года. Тогда сам комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) опубликовал информацию о побочных эффектах вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna.

В отчете говорилось, что вакцины могут приводить к миокардиту и перикардиту, но редко. Также данные о миокардите после прививки Pfizer/BioNTech пришли из Израиля и США. Тогда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила перед собой цель изучить этот вопрос более внимательно, о чем заявили в ходе трансляции на официальном канале ВОЗ на YouTube.