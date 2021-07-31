Исследования показали, что «Спутник V» безопасно комбинировать с другими вакцинами

Исследование врачей в Аргентине показало, что вакцину «Спутник V» можно безопасно комбинировать с другими препаратами от коронавируса. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделали в правительстве провинции Буэнос-Айрес.

«Минздрав провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам исследования, которое еще продолжается, комбинация вакцины „Спутник V“ с Sinopharm и AstraZeneca не показали тяжелых побочных эффектов», — отмечается в заявлении.

Ровно половина пациентов рассказала, что после комбинации вакцин почувствовали только боль в месте укола. 41,6% отметили, что прививка не вызвала у них никаких побочных эффектов. Еще 8,4% пожаловались на температуру и боли в спине.

«Исследование показало высокую безопасность комбинации вакцин», — подчеркнул Минздрав.

Ранее российский Минздрав разрешил испытания комбинации вакцин. Речь идет о прививках препаратами «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Переговоры о таком исследовании велись уже давно, но только сейчас было получено официальное разрешение.