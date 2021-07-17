Исследования Аргентины подтвердили длительный иммунитет после «Спутника V»

Исследования ученых Аргентины показали, что подавляющее большинство людей, которые привились «Спутником V», приобрели долгосрочный иммунитет. Об этом говорится в Telegram-канале вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций, который вкладывает в препарат деньги, взаимодействует с учеными из разных стран для популяризации «Спутника V». Его безопасность и эффективность показала массовая вакцинация по всему миру.

В аргентинском Национальном научно-техническом исследовательском совете подтвердили, что после прививки формируется T-клеточный (лимфоцитарный) иммунитет более чем у 90% людей. Это говорит о длительной защите от коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за устранение барьеров, препятствующих производству и поставкам вакцин в мире. Глава государства сказал об этом на саммите АТЭС.

Он заявил, что важно работать над созданием новых мощностей для выпуска вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также устранять барьеры, которые мешают производству и поставкам.