Исследование «Спутника V» на детях пройдет до конца 2021 года

Российские медики проведут исследования вакцины «Спутник V» на детях до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По словам Логунова, применять вакцину в отношении детей не разрешается. Он пояснил, что это связано как с российской регуляторикой, так и мировой.

«Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года», — процитировал замдиректора центра ТАСС.

Сейчас в России продолжается масштабная вакцинация населения от коронавируса, стартовавшая 18 января. Прививку все желающие совершеннолетние граждане могут поставить добровольно. При предъявлении полиса ОМС вакцинация проводится бесплатно. В Московской области от ковида привились уже более 30 тысяч жителей. Всего вакцинировать планируют более 3,5 миллиона человек. В Подмосковье работает 93 пункта вакцинации, но уже к концу февраля их количество вырастет до 220.