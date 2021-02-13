Исследование: смертность от коронавируса в 3,5 раза выше, чем от гриппа

Коронавирус гораздо опасней, чем грипп, выяснили канадские ученые. По их данным, пациенты с COVID-19 умирают в 3,5 раза чаще.

В исследовании, опубликованном в Canadian Medical Association Journal, сравнивали госпитализации больных гриппом и коронавирусом с ноября 2019 по июнь 2020 года. Данные брали в семи крупных больницах, расположенных в Торонто и Миссиссоге.

В целом за этот период были госпитализированы 783 человека с подозрением на грипп и 1027, у которых предполагали COVID-19.

Выяснилось, что пациенты с коронавирусом в полтора раза чаще попадали в реанимацию и в полтора раза дольше оставались в стационаре, чем пациенты с гриппом.

Смертность среди больных COVID-19 была выше в 3,5 раза. Ученые также подтвердили, что пожилые люди тяжелее переносят коронавирус. Среди пациентов старше 75 лет почти 40% умерли в больнице.

По мнению авторов исследования, различия в смертности от гриппа и COVID-19 связаны с низким иммунитетом к коронавирусу в популяции. Со временем разница между этими болезнями будет стираться, полагают ученые.