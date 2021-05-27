Исследование: регулярный секс отсрочит наступление менопаузы

Женщин призвали чаще заниматься сексом. Из-за сниженной сексуальной активности организм может решить, что больше овуляция не нужна. И тогда менопауза наступит раньше обычного.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, отслеживая сексуальную жизнь трех тысяч женщин в течение 10 лет. Полученные специалистами результаты привело издание Health.News.

Оказалось, что регулярный секс — не реже одного раза в неделю — снижает вероятность наступления менопаузы у женщин в возрасте 51 года на 28%, по сравнению с их менее активными в сексуальном плане сверстницами.

Эксперты отмечают, что в средний возраст начала менопаузы — как раз 51 год. У женщины прекращаются менструации, и они лишаются способности забеременеть естественным путем. Обычно период сопровождается головными болями, приливами, спазмами в животе и усталостью. Возможны перепады настроения и другие эмоциональные трудности.

Исследователи заметили, что при отсутствии секса и, соответственно, шанса забеременеть, женский организм зачастую отказывается от вложения большого количества энергии в овуляцию. Одна из причин — нарушение иммунной функции женщины во время процесса и усиление восприимчивости к болезням. Экономия энергии женским телом, по одной из гипотез, является попыткой перенаправить ее в другое русло — например, для ухода за внуками.

Предотвратить прекращение репродуктивной функции, подчеркнули ученые, благодаря корректировке поведения невозможно. Менопауза неизбежна.

«Тем не менее, полученные нами результаты являются первоначальным признаком того, что время наступления менопаузы может адаптироваться в ответ на вероятность забеременеть», — пояснила одна из соавторов научной работы Рут Мейс.

Специалисты заметили, что не исключают других биологических или гормональных факторов, не учтенных в исследовании, которые могли бы повлиять на возраст наступления менопаузы. Однако сам факт совместной жизни с мужчиной и, следовательно, воздействие мужских феромонов объяснения сделанным выводам не дал. Ученые также учли в ходе работы уровень эстрогена у женщин, индекс массы тела и курение.