Исследование рассказало о самых востребованных врачах в РФ в 2021 году

Россияне стали больше денег отдавать на услуги врачей в 2021 году. Об этом рассказал анализ посещаемости медицинских заведений, куда чаще всего обращались жители страны. Исследование обнародовало РИА «Новости».

Увеличение трат заметили по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они выросли на 14% и составили 2777 рублей. Наиболее востребованными специалистами стали дерматолог, гинеколог, терапевт, невролог и лор.

Также заметный прирост обнаружили в отделениях стоматологии. Увеличение популярности заметили среди нейрохирургов, кардиологов и травматологов. Спрос на их услуги взлетел на 12%, добавили в ИА Nation News.