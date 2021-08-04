Исследование показало низкие темпы заражения коронавирусом у вакцинированных

Вакцинированные двумя компонентами вакцины в три раза реже заражаются коронавирусом, чем люди, не сделавшие прививку. Исследование провели специалисты из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI, специализирующейся на маркетинговых исследованиях.

Исследование под названием REACT-1 основаны на тестах мазков, взятых 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля. Результат показал, что вакцинированные болеют реже.

«Сегодняшние результаты являются ярким напоминанием о важности вакцинации против коронавируса, поскольку у непривитых вероятность получить положительный результат в три раза выше на этом этапе, чем у тех, кто полностью вакцинирован», — процитировало РИА «Новости» слова управляющего директора по связям с общественностью Ipsos MORI Келли Бивер.

Исследователи также определили, что вакцинированные менее заразны, чем люди, не сделавшие инъекции против коронавируса. У них в среднем вирусная нагрузка ниже и, вероятно, они выделяют вируса меньше.