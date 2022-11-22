Здоровье 22 ноября 2022, 13:44 Исследование подтвердило пользу моркови в борьбе с раком

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Специалисты из медицинского центра в Утрехте (Нидерланды) в ходе исследования убедились, что морковь обладает свойствами, которые оказывает на человеческий организм благоприятный эффект. С выводами специалистов ознакомилась «Политика Сегодня».

В моркови содержится фалькаринол, который снижает риск возникновения злокачественных опухолей и может защитить от некоторых видов онкологии. В частности, риск развития рака молочной железы снижается на 60% при регулярном употреблении моркови.

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Также в состав овоща входят каротиноиды, подавляющие раковые клетки. Кроме того, морковь улучшает пищеварение, восстанавливает печень, предотвращает развитие гипертонии и сахарного диабета второго типа, укрепляет иммунитет и улучшает зрение.

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