22 ноября 2022, 13:44
Исследование подтвердило пользу моркови в борьбе с раком
Специалисты из медицинского центра в Утрехте (Нидерланды) в ходе исследования убедились, что морковь обладает свойствами, которые оказывает на человеческий организм благоприятный эффект. С выводами специалистов ознакомилась «Политика Сегодня».
В моркови содержится фалькаринол, который снижает риск возникновения злокачественных опухолей и может защитить от некоторых видов онкологии. В частности, риск развития рака молочной железы снижается на 60% при регулярном употреблении моркови.
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Также в состав овоща входят каротиноиды, подавляющие раковые клетки. Кроме того, морковь улучшает пищеварение, восстанавливает печень, предотвращает развитие гипертонии и сахарного диабета второго типа, укрепляет иммунитет и улучшает зрение.
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