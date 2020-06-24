Исследование: ожирение на 30% повышает вероятность развития слабоумия

По словам профессора Эндрю Степто, деменция является одной из главных угроз для здорового старения человека. А «нарастающая эпидемия ожирения» может способствовать распространению старческого слабоумия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни Альцгеймера и другим формам старческой деменции подвержены порядка 50 миллионов людей по всему миру, причем это число неуклонно растет. В развитых странах деменция стала одной из главных причин смерти, наряду с инфарктом и инсультом.

Ранее ученые выяснили, что развитию деменции способствуют вредные привычки. Также влияют низкий уровень физической и умственной активности.

Степто вместе с коллегами обнаружил еще один фактор риска. Исследование с участием нескольких тысяч добровольцев среднего возраста изначально было направлено на изучение процессов старения, однако ученые заинтересовались, влияет ли индекс массы тела на частоту возникновения старческой деменция через 10-15 лет после начала испытаний. В результате выявилась прямая зависимость развития слабоумия от ожирения.

Участники исследования с большим весом примерно на 31% чаще страдали деменцией, чем их более стройные сверстники, причем для женщин этот показатель повышался до 39%. Пока ученые точно не определили влияние жировой ткани на мозг. Предположительно, это может быть связано с давлением в сосудах, от которого страдают люди с лишним весом.