Здоровье 25 июля 2023, 15:09 Исследование холдинга «Ромир»: 34% москвичей придерживаются здорового питания

Читать 360tv в

Аналитики холдинга «Ромир» в результате исследования выяснили, что около 34% жителей Москвы стараются придерживаться здорового питания. Об этом сообщило издание «Москва 24».

Еще 22% рассказали, что не следят за тем, чтобы питаться правильно. Около 44% опрошенных признались, что время от времени стараются есть здоровую пищу.

Реклама

В исследовании также говорится, что 75% питаются правильно, чтобы сберечь свое здоровье, и лишь 30% — для того, чтобы сбросить лишние килограммы.