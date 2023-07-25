25 июля 2023, 15:09
Исследование холдинга «Ромир»: 34% москвичей придерживаются здорового питания
Аналитики холдинга «Ромир» в результате исследования выяснили, что около 34% жителей Москвы стараются придерживаться здорового питания. Об этом сообщило издание «Москва 24».
Еще 22% рассказали, что не следят за тем, чтобы питаться правильно. Около 44% опрошенных признались, что время от времени стараются есть здоровую пищу.
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В исследовании также говорится, что 75% питаются правильно, чтобы сберечь свое здоровье, и лишь 30% — для того, чтобы сбросить лишние килограммы.
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