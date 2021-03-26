Исследование: фрагменты SARS-CoV-2 «выжили» на поверхностях почти месяц

Следы коронавируса могут оставаться на предметах обихода до 28 дней. Частицы SARS-CoV-2 чаще всего оказываются на чашках, раковинах и сиденьях унитазов. Однако обнаружение фрагментов вируса не означает его жизнеспособность.

Исследование инфекционистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу показало длительность присутствия коронавируса на повседневных предметах, если ими пользовался носитель SARS-CoV-2. О результатах проведенной научной работы рассказала газета «Известия».

При наблюдении за гостиничными номерами, куда поместили на карантин 39 пациентов с подтвержденным COVID-19, выяснилось, что в помещениях вирусная РНК сохраняется до 28 дней.

Чаще всего следы коронавируса находили на не прошедших дезинфекцию чашках, раковинах и туалетных сиденьях. Они встречались на телефонах и прикроватных столиках, в канализационном отверстии, телевизионном пульте, поручне двери в ванную и ручках комнатных дверей.

Российские ученые назвали описанные в работе китайских коллег выводы логичными. Вирус хорошо сохраняется во влажной среде, но обнаруженные частицы SARS-CoV-2 не означают жизнеспособность патогена. Скорее всего, не представляют опасности и «помеченные» вирусной РНК предметы. Тем не менее пренебрегать дезинфекцией не стоит.