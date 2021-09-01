Исследование: чрезмерное употребление фруктозы приводит к ожирению печени

Частое употребление фруктозы и сахарозы может привести к ожирению печени и снижению чувствительности организма к инсулину. Как результат у человека может развиться диабет второго типа. Об этом говорится в исследовании ученых Калифорнийского университета, опубликованного на сайте журнала Clinical Endocrinology and Metabolism.

Специалисты провели эксперимент, в котором принимали участие 187 человек. Их распределили по нескольким группам с учетом возраста, пола и уровня инсулина в крови.

Ежедневно участникам выдавали по три порции напитка с сахарозой и порцию кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Эксперимент продолжался в течении 16 дней.

В ходе исследования выяснилось, что ожирение печени начиналось у людей с дефицитом веса. Кроме того, серьезно снижалась чувствительность к инсулину, что является серьезным фактором риска для развития диабета второго типа.

В заключении исследовании говорится, что заявления о том, что фруктоза менее опасна, чем обычный сахар не подтвердились. Специалисты призвали ограничить количество еды, где используются подсластители.