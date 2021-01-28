Исследование: «британский» штамм коронавируса реже лишает людей обоняния

Заразившиеся «британским» штаммом коронавируса реже теряют вкус и обоняние, чем подхватившие другой вариант инфекции. Другие симптомы заболевания у пациентов сохраняются.

Специалисты Национальной статистической службы (ONS) Великобритании опубликовали доклад, в котором указали на разницу в течении болезни у инфицированных.

«Люди с положительным результатом теста на наличие „британского“ штамма чаще упоминали классические симптомы и реже говорили о потере вкусовых ощущений и обоняния», — подчеркнули в ONS.

Другие признаки заболевания, в том числе кашель, повышенная утомляемость и боль в мышцах, тоже наиболее часто выявляют у инфицированных новым штаммом. В их случае COVID-19 реже протекает бессимптомно.

Анализ состояния заразившихся эксперты провели, начиная с 15 ноября 2020 года и до 16 января. В полученных результатах они не учитывали данные о госпитализированных пациентах и постояльцев домов престарелых с подтвержденным ковидом.

Новая версия COVID-19, по мнению исследователей из Консультативной группы правительства Великобритании по новым и возникающим респираторным вирусам, может повысить уровень смертности на 30-40%.