Исследование австралийских ученых подтвердило пользу кофе

Группа австралийских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, какое влиянием оказывает употребление кофе на сердечно-сосудистую систему. С результатами ознакомился сайт kp.ru.

«Врачи, как правило, излишне переживают за пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или аритмией и запрещают им кофе лишь из опасений, что он может спровоцировать нарушение ритмов сердца», — цитирует профессора Питера Кистлера ИА Nation News.

Выяснилось, что оптимальной дозой в день считается две-три чашки кофе. При этом рекомендуется воздержаться от употребления кофе, если он вызывает беспокойство. Отмечается, что этот напиток является источником антиоксидантов, которые помогают бороться с появлением хронических болезней.