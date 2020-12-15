Действие вакцины «Спутник V» на беременных проверят, когда завершатся ее исследования с участием детей и взрослых. Пока что женщинам в положении и кормящим в прививке отказывают.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА «Новости», когда разработанный российскими учеными препарат будут испытывать на беременных.

«Исследование на беременных после детей, а на детях можно будет проводить испытание после того, как на взрослых все проведут», — подчеркнул он.

Прививку, напомнила газета «Известия», не сделают, если женщина беременна или кормит ребенка грудью. Вакцинация препаратом «Спутник V» противопоказана больным онкологией, пациентам с ОРЗ, недавно получившим другие прививки и лицам старше 60 лет.

Сейчас в России идут пострегистрационные испытания вакцины. В протокольных документах указано, что они завершатся в мае. Однако, считает Гинцбург, результаты по эффективности могут быть получены уже в январе 2021 года.

Первая в мире вакцина от коронавируса прошла регистрацию в августе. Разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи препарат «Спутник V» создали на основе платформы аденовирусных векторов человека.