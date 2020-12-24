Испытания вакцины «Спутник V» на пожилых людях завершились

Медики завершили испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на пожилых людях. Результаты исследований оказались хорошими, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Испытания, в которых участвовала большая выборка опять же таки населения города Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены, сегодня были подведены научные итоги этого испытания и в положенной форме представлены министерству здравоохранения», — привело РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Глава центра добавил, что сейчас документ изучают в Минздраве. Кроме того, он подчеркнул, что специалистам удалось добиться очень положительных результатов. Данные оказались не хуже тех что были получены во время клинических испытаний на людях других возрастных групп.

«Можно с определенной степенью утверждать, что в ближайшие дни будет принято решение о возможности использования вакцины „Спутник V“ для вакцинирования населения, начиная с 18 лет и без ограничения возраста», — заключил Гинцбург.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 2 963 688 случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось уже 2 370 857 человек. Скончались после инфицирования 53 096 пациентов.