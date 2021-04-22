Испытания вакцины против аллергии на кошек стартовали в России

В России приступили к доклиническим испытаниям новой вакцины для профилактики аллергии на кошек. Об этом завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов сообщил ТАСС.

«Завершаются последние подготовительные тесты конструируемой вакцины-кандидата. Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены», — сказал академик.

Ректор Сеченовского университета в январе Петр Глыбочко в январе заявил, что вакцина против аллергии на кошек может появиться в России уже в 2021 году. Медики университета имени Сеченова объявили о создании первой в мире вакцины против аллергии на кошек еще в 2018 году, писала газета «Известия».

В Венском медицинском университете, который занимался разработкой вакцины совместно с командой Сеченовского университета, заявляли, что препарат будет эффективен и против аллергической реакции на других животных, а также гепатита B. Об этом сообщало Ura.ru.

А в 2022 году в России может появиться вакцина от аллергии на пыльцу березы, а также орехи и яблоки. Разработкой препарата также занимался Венский медуниверситет.