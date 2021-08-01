Испытания российской вакцины от ковида «Бетувакс» могут начать в сентябре

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» могут начать в сентябре, если будут получены нужные разрешения. Препарат разработала компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Компания ИСКЧ, ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса „Бетувакс-Ков-2“ совместно с компанией „Бетувакс“, готовится к началу клинических исследований в сентябре. <…> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», — уточнили в ведомстве.

Вакцину «Бетувакс-Ков-2» начали разрабатывать летом прошлого года. Создатели считают, что ее можно будет использовать для прививок групп риска и ревакцинации. Доклинические исследования показали, что вакцина обладает хорошим профилем безопасности и эффективности. При этом на моделях животных она формирует высокий уровень антител против коронавируса.

«Институт стволовых клеток человека» подал в Минздрав заявку, которая предполагает совмещенные первую и вторую фазы исследования. В общей сложности в них примут участие 116 добровольцев. В тестировании смогут участвовать люди от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.