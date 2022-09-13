Испытания назальной вакцины от ковида и гриппа начались в России | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 19:59 Поделиться Telegram

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Viber Испытания назальной вакцины от ковида и гриппа начались в России Глава НИИ имени Смородинцева рассказал об испытаниях назальной вакцины от ковида и гриппа РИА "Новости"

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Клинические испытания назальной вакцины, которая одновременно защищает от коронавирусной инфекции и гриппа, начали проводить в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора учреждения Дмитрия Лиознова.

За основу препарата взяли вирус гриппа, который в результате сможет защитить людей от заражения SARS-CoV-2.

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«Сейчас мы обосновываем прежде всего его эффективность от ковида, следующее исследование — эффективность против гриппозных инфекций. Вакцина для интраназального применения. Надеемся, что в следующем году она будет уже доступна для всех», — заявил Лиознов.

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Центр имени Гамалеи в конце августа получил разрешение Минздрава России провести испытания первой назальной вакцины от коронавируса.

В основу препарата легли вирусоподобные частицы.

К испытаниями привлекли 600 добровольцев из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Кирова и Новосибирской области.

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